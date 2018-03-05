Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta Pepe şoku
Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen ve geçen olaylı maçtan berabere ayrılan Beşiktaş'ta gözler Trabzonspor maçında. Siyah-beyazlılara maç öncesi kötü haber geldi.
Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta Soldado’nun ayağına basması nedeniyle Portekizli stoperin serçe parmağında kırık oluştuğu öğrenildi. Yıldız oyuncunun sakatlığının düzelmesinin minimum 4 haftayı bulması bekleniyor. Ancak özel ayakkabı ile ağrısı azaltılarak iğneler yardımıyla Pepe’nin daha erken sahalara dönmesi sağlanacak. Pepe, sakat olmasına rağmen iğneyle oynamak istediğini sağlık ekibine bildirse de ödem fazla olduğu için krampon giymekte zorlandığı için bu isteği kabul görmedi. Şenol Güneş, savunmanın göbeğini Tosic-Medel ikilisine teslim edecek.
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