Trabzonspor Medical Park Arena'yı 4 golle açtı!
Karadeniz ekibi Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'nın açılış mücadelesinde Gaziantepspor'u ağırladı. Tarihe geçen mücadelede bordo mavili ekip 4 golle taraftarını memnun etmeyi başardı.
Medical Park Arena'da tarihe geçen ilk gol 15. dakikada Castillo'dan gelirken, 28'de Yusuf Yazıcı Trabzpnspor'u soyunma odasına 2-0 önde götürdü. 2. yarıda da hız kesmeyen bordo mavililer, 49'da Castillo'yla farkı üçe çıkardı. 66'da oyuna giren Rodellega'nın 72. dakikada kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Uğur Demirok da maçın skorunu ilan etti.
Bu sonuçla Trabzonsapor 27 puana yükselirken, Gaziantepspor 11 puanda kaldı.
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