Facebook Twitter Rss

Trabzonspor Medical Park Arena'yı 4 golle açtı!

Trabzonspor Medical Park Arena'yı 4 golle açtı!.27362
  • Giriş : 29.01.2017 / 18:21:00

Rakibi Gaziantepspor'u yeni stadı Akyazı Arena'da ağırlayan Trabzonspor, rakibini 4 golle geçti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Karadeniz ekibi Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'nın açılış mücadelesinde Gaziantepspor'u ağırladı. Tarihe geçen mücadelede bordo mavili ekip 4 golle taraftarını memnun etmeyi başardı.

Medical Park Arena'da tarihe geçen ilk gol 15. dakikada Castillo'dan gelirken, 28'de Yusuf Yazıcı Trabzpnspor'u soyunma odasına 2-0 önde götürdü. 2. yarıda da hız kesmeyen bordo mavililer, 49'da Castillo'yla farkı üçe çıkardı. 66'da oyuna giren Rodellega'nın 72. dakikada kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Uğur Demirok da maçın skorunu ilan etti.

Bu sonuçla Trabzonsapor 27 puana yükselirken, Gaziantepspor 11 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında

'Erken rezervasyoncu' Rus turistlerde artış

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Demba Ba, Siyah-Beyazlılar için İstanbul'da!

Demba Ba, Siyah-Beyazlılar için İstanbul'da!

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Çin ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua’da oynayan Demba Ba, yen

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında

Geçen hafta Medipol Başakşehir'i mağlup ederek zirve yarışını kızıştıran Fenerbahçe, bu hafta Kayser

 

Gökhan Töre, Fenerbahçe'den teklif almamış

Gökhan Töre, Fenerbahçe'den teklif almamış

West Ham United kiralık olaran oynayan Gökhan Töre'den flaş açıklamalar geldi.

Galatasaray'dan Akhisar'a gol bombardımanı

Galatasaray'dan Akhisar'a gol bombardımanı

Galatasaray, Akhisar karşısında Aslan kesildi. Mücadele 6-0 sarı kırmızılıların galibiyeti ile sona

 

Aziz Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen açıklaması

Aziz Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen açıklaması

Aziz Yıldırım, Rıdvan Dilmen ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a Aziz Yıldırım cevap verecek

Trabzonspor'a Aziz Yıldırım cevap verecek

Fenerbahçe'de bugün yapılacak divan kurulunda Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulunacak.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya