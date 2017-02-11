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Trabzonspor Osmanlı'ya karşı 1-0 galip

Trabzonspor Osmanlı'ya karşı 1-0 galip.17626
  • Giriş : 11.02.2017 / 18:00:00
  • Güncelleme : 11.02.2017 / 18:04:06

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor ile karşılaştı.

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Trabzonspor zorlu Osmanlıspor mücadelesi için Ankara'da. Spor Toto Süper Lig'de 3 maçtır galip gelen başarısını sürdürmek isteyen Trabzonspor istediği elde etti.

Olcay Şahan 17.dakikada Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bordo mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇIN SKORU:

OSMANLISPOR: 0

TRABZONSPOR: 1

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