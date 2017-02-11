Trabzonspor Osmanlı'ya karşı 1-0 galip
Trabzonspor zorlu Osmanlıspor mücadelesi için Ankara'da. Spor Toto Süper Lig'de 3 maçtır galip gelen başarısını sürdürmek isteyen Trabzonspor istediği elde etti.
Olcay Şahan 17.dakikada Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bordo mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇIN SKORU:
OSMANLISPOR: 0
TRABZONSPOR: 1
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