Trabzonspor, Sivasspor karşısında 2-0 mağlup
Trabzonspor, Sivasspor karşısında varlık gösteremedi. Bordo mavililer, tek gol dahi atamadığı maçtan 2-0 yenik ayrıldı.
Geçen hafta Osmanlspor deplasmanında 2 kez öne geçmesine rağmen 2 puan bırakan Trabzonspor, kötü gidişe 'dur' diyemedi. Bordo-Mavili ekip, 30. haftada konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu.
Medical Park'ta oynanan mücadelenin 45+2. dakikasında; Sivasspor, Hakan Arslan'ın attığı golle 1-0 öne geçti: Sağ kanattan Auremir Dos Santos'un yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu.
90. dakikada son sözü Kone söyledi ve Sivasspor sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu: Hızlı gelişen Sivasspor atağında Zoro Cyriac'ın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda buluşan Arouna Kone'nin yerden çektiği şut kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlara gitti.
Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor, bu sonucun ardından 46 puanda kaldı ve Kayserispor'un da puan kaybetmesiyle 5. sıradaki yerini korudu. Sivasspor 44 puana yükselerek, Avrupa iddiasını önümüzdeki haftalara taşıdı.
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