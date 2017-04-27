Trabzonspor Tolgay transferini rafa kaldırdı
Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş'ta forma giyen genç futbolcu Tolgay Arslan transferini rafa kaldırdı. Beşiktaş'ın 3.5 milyon Euro garantiden aşağıya inmediği öğrenildi.
Yapılan görüşmelerde bir türlü ilerleme sağlanamayınca, Bordo-Mavililer bu transferi rafa kaldırdı. Yönetim, orta saha için Ersun Yanal’ın belirlediği diğer adaylara yönelerek çalışmalarını bu yönde sürdürecek.
Tolgay Arslan konusunda yaşanan gelişmelerin ardından Trabzonspor’un yerli transferinde 3 hedefi kaldı. Bordo-Mavililer, Kasımpaşa’dan Tunay Torun, Alanyaspor’dan Emre Akbaba ve Kayserispor’dan Deniz Türüç ile ilgileniyor. Bu oyunculardan sadece Tunay’ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetim, Emre ve Deniz konusunda bonservis görüşmelerini hızlandırmış durumda. Üç isim de orta sahada hücuma dönük olarak görev yapıyor.
FANATİK
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