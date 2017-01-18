Trabzonspor tur şansını zora soktu!
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. maçında Gümüşhanespor ile karşı karşıya geldi. Golsüz berabere kalan mücadelede Gümüşhanespor puanını 8'e yükseltirken Trabzonspor 6 puan oldu.
14’üncü dakikada Pereira’nın ara pasında Yusuf Erdoğan ceza sahası içerisinde topla buluştu, şutunda keleci Hasan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19’uncu dakikada Yusuf Yazıcı’nın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Aytaç kafayla kaleye gönderdi, kaleci Hasan rahat kontrol etti.
24’üncü dakikada orta saha çizgisinin önünden kazanılan serbest vuruşta Aytaç’ın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Hasan kornere çeldi.
28’inci dakikada Mehmet Menderes’in ceza sahasına ortasında savunmaya aşan top kaleye yöneldi, Esteban uçarak meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.
43’üncü dakikada Gümüşhanespor’da Mehmet Menderes’in ceza sahası sol çaprazından köşeye gönderdiği topu kaleci Esteban çıkardı.
59’uncu dakikada Suk orta sahadan kaptığı topu ceza sahası ön çizgisine kadar taşıdı, şutunda keleci Hasan topu kornere çeldi.
72'nci dakikada Uğur’un ceza sahasına ortaladığı topu Medjani kafayla indirdi, Yusuf Yazıcı’nın 6 pas içerisinden vuruşu üstten auta gitti.
90+3’üncü dakikada sağ çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Ali Özgün’ün kaleye gönderdiği şut yandan auta gitti.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?
Trabzonspor'un gruptan çıkabilmesi için Atiker Konyaspor'u yenmesi ve Gümüşhanespor'un Kızılcabölükspor'a yenilmesini beklemesi gerekiyor.
11'DE 6 FARKLI İSİM
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5’inci haftasında Gümüşhanespor karşısında ligde son oynanan Bursaspor maçı 11’inden farklı olarak 6 değişikliğe gitti. Yanal, cezalı olan N’doye’nin yerine Suk’a forma verirken, Onur, Durica, Okay, Onazi ile Castillo’nun yerine Esteban, Mustafa Akbaş, Medjani, Aytaç ve Yusuf Erdoğan 11’de görev aldı.
MEDJANİ SİFTAH YAPTI
Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı yeni transferlerden Carl Medjani, Gümüşhanespor maçıyla birlikte ilk 11’de yerini aldı. Bordo mavili forma ile transferinin ardından ilk kez 11’de kendine şans bulan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında oynanan Bursaspor maçında 64’üncü dakikada oyuna dahil olmuştu.
FUTBOLCULAR KRAMPONLARINI DEĞİŞTİ
Trabzonsporlu futbolcular, Gümüşhanespor maçı öncesi kentteki olumsuz hava koşullarının saha zeminini de etkilemesi nedeniyle, ısınmanın ardından kaymayı önleyen özel krampon giyerek sahaya çıktılar.
TRİBÜNLER DOLDU
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5’inci hafta mücadelesinde Gümüşhanespor ile Trabzonspor arasında Gümüşhane Yenişehir Stadı’nda oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Gümüşhanespor ve Trabzonspor taraftarları tribünlerin büyük bölümünü doldururken, maç öncesi takımları lehine tezahüratlarda bulundular.
YÖNETİMDEN ŞEHİT ÖZCAN’IN MEZARINA ZİYARET
Trabzonspor yönetimi, Gümüşhanespor maçı öncesi Diyarbakır’da gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen Trabzonlu Şehit Polis Miraç Kadir Özcan’ın Maçka ilçesinde bulunan mezarını ziyaret etti.
KAPTAN YUSUF ERDOĞAN
Trabzonspor'da kaptan Onur Recep Kıvrak'ın kadroda olmaması, Mustafa Yumlu'nun da transfer görüşmeleri yapmak için takımdan ayrılması nedeniyle Gümüşhanespor maçında sahaya Yusuf Erdoğan kaptan olarak çıktı.
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