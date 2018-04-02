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Trabzonspor, uçak kazasında ölen Mina'yı andı

Trabzonspor, uçak kazasında ölen Mina'yı andı.29081
  • Giriş : 02.04.2018 / 17:11:00

Trabzonspor taraftarı, uçak kazasında ölen Mina Başaran'ı andı.

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Sepet Beşik

Trabzonspor taraftarı, bekarlığa veda partisi için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönerken düşen jetin içinde hayatını kaybeden Mina Başaran'ı andı.

Arkadaşlarıyla gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Türkiye’ye gelirken İran’da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran, Trabzonspor taraftarlarınca pankartla anıldı.

Trabzonlu iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, arkadaşları ve mürettebatın olduğu uçak 11 Mart’ta İran’ın güneyinde düşmüş, Başaran Holding’e ait jette bulunan 11 kişi de hayatını kaybetmişti.

Mina Başaran, dün akşam Galatasaray-Trabzonspor arasında İstanbul’da oynanan Süper Lig’in 27’nci haftasındaki maçta tribünlerde anıldı.

Trabzonspor taraftarları, kendilerine ait tribünde Başaran’ın fotoğrafının olduğu dev bir pankart açtı.

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