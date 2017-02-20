Trabzonspor'un galibiyet serisine Alanya freni
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Medical Park Arena’da oynanan mücadelede 90 dakika boyunca eşitlik bozulmadı.
21. haftanın kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan bordo mavililer rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Trabzonspor maç boyunca Aytemiz Alanyaspor önünde birçok gol fırsatından yararlanamazken, Haydar Yılmaz kalesinde adeta devleşti. Maç boyunca Trabzonspor'un önemli ataklarında kalesini gole kapatan Haydar maçın da adeta yıldızı oldu.
Trabzonspor bu beraberliğin ardından puanını 31'e Aytemiz Alanyaspor da 22'ye yükseltti.
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