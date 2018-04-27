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Trabzonspor'un transfer yasağı kaldırıldı

Trabzonspor'un transfer yasağı kaldırıldı.26895
  • Giriş : 27.04.2018 / 10:51:00

Trabzonspor Kulübü'nün transfer yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

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Trabzonspor'a güzel haber geldi. Bordo-mavili kulüp, Matus Bero transferinden kaynaklanan 250 nin euroluk taksidinin ödenmediği gerekçesiyle uygulanan yasağın kaldırıldığını bildirdi.

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada "FIFA’dan gelen resmi yazıya göre gelecek sezon için transfere engel bir durum bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA’dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FIFA, Matus Bero transferi için Trencin kulübüne yapılması gereken 250 bin Euro'luk ödemenin, zamanında yapılmamasından dolayısı ile Trabzonspor'a 1 dönem transfer yasağı vermişti.

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