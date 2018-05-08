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Trabzonspor'un yeni teknik hocası o olacak

Trabzonspor'un yeni teknik hocası o olacak.26895
  • Giriş : 08.05.2018 / 15:50:00

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olarak Dunga ismi ortaya atıldı.

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Sepet Beşik

Kötü günler geçiren Trabzonspor'da teknik adam Rıza Çalımbay'ın yerine Brezilya milli takımını çalıştıran efsane isim Dunga'nın geçeceği öğrenildi.

Şu ana kadar yalnızca Brezilya milli takımını çalıştıran Dunga, Haziran 2016'da görevine son verildikten bu yana boşta.

Futbolculuk kariyerindeki başarısını teknik direktörlük kariyerine taşıyamayan efsanevi isim, Brezilya'nın başında 2007 Copa America ve 2009 Konfederasyon Kupası zaferleri yaşamasına rağmen 2010 Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yarattı.

Brezilya'nın Güney Afrika'daki organizasyona çeyrek finalde Hollanda'ya elenerek veda etmesinden sonra görevine son verilen Dunga, 2014'te yeniden milli takımın başına geçse de Copa America Centenario'da gruptan çıkamayınca kovulmuştu.

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