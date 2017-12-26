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Trabzonspor, Ziraat Kupası için Konya'da!

Trabzonspor, Ziraat Kupası için Konya'da!.18391
  • Giriş : 26.12.2017 / 14:48:00

Trabzonspor, Türkiye Ziraat Kupası maçı için Konya'ya gitti.

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Büyüyen Beşik

Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor, Türkiye Ziraat Kupası'nda Konyaspor'la karşılaşacak. Bordo-mavili takım Konya'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bugün saat 11.00’de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.10’da özel uçak ile Konya’ya hareket etti. Trabzonspor’un Konya kafilesinde izinli olan Onur, Burak, Onazi, Bongonda’nın yanı sıra, tedavisi devam eden Batuhan, hafif sakatlığı bulunan Volkan ile hasta olan N’Doye yer almadı.

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