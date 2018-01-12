Trabzonsporlu Burak Yılmaz'a Çin'den servet!
Çin'den Trabzonspor'a transfer olan golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın peşini Çin ekipleri bırakmıyor. Golcü oyuncuya dev bir teklif daha geldi.
Shanghai takımının Burak Yılmaz için Trabzonspor'a 25 milyon avro civarında bir rakam sunduğu ve bu teklif karşısında başkan Muharrem Usta'nın kafasının karıştığı belirtildi.
Shanghai kulübü Burak Yılmaz'a da ayrıca yaklaşık 10 milyon euroluk bir yıllık ücret önerdiği ifade edildi. Çin takımı ile görüşme yaptığı iddia edilen başkan Muharrem Usta'nın bu teklife nasıl cevap vereceği ise merak konusu.
Bu transferin 1 hafta içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanması bekleniyor.
TÜRKİYE
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