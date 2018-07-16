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Trabzonsporlu Burak Yılmaz ameliyata alındı

Trabzonsporlu Burak Yılmaz ameliyata alındı.18480
  • Giriş : 16.07.2018 / 12:15:00

Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz ameliyata alındı.

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Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Golcü oyuncu artan ağrılarının ardından ameliyata alındı.

Trabzonspor'dan son dakika Burak Yılmaz açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Burak Yılmaz'ın ameliyat edilmesine karar verildiği bildirildi.

Trabzonspor'un yaptığı açıklama:
"Oyuncumuz Burak Yılmaz’ın takımımızın Slovenya kampında sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası İstanbul’da kontrolleri yapılmış ve ameliyatına karar verilmiştir."

HÜRRİYET

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