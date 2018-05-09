Trabzonsporlu Burak Yılmaz sezonu kapattı
Trabzonspor'da forma giyen ve Beşiktaş'a transferi söz konusu olan Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Böylece Trabzonspor'da Burak ile birlikte sezonu kapatan oyuncu sayısı 5'e yükseldi.
Daha önce Onur, Kamil Ahmet, Uğur ve Castillo da sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmıştı.
NTV
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