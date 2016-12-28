Trabzonsporlu futbolcu Yusuf özür diledi
Oynadığı futbolla yükselile geçen Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da alınan yenilgi tüm takımın morallarini bozdu.
Mücadele sırasında gördüğü kırmızı kart ile eleştiri yağmuruna tutulan Yusuf Erdoğan herkesten özür diledi.
Hüseyin Avni Aker’deki F.Bahçe maçında Josef de Souza’nın kafa şutunda kale çizgisi önünde topu eliyle kesen ve penaltıya sebebiyet verip kırmızı kart görerek Trabzon’u yakan Yusuf Erdoğan özür diledi. Çok üzgün olduğunu ifade eden Yusuf Erdoğan, takımını 10 kişi bıraktığı için kendisini asla affetmeyeceğini de belirterek, “O dakikaya kadar iyi de oynuyorduk. Ama bir anlık refleks sonucu yaptığım hata yüzünden takımımı yalnız bıraktım. Binlerce kez özür dilerim” diye konuştu.
HTSPOR
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