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Trabzonsporlu yöneticiden Yanal'a şok tweet

Trabzonsporlu yöneticiden Yanal'a şok tweet.18057
  • Giriş : 30.12.2016 / 14:41:00

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'a takım içinden eleştirilere maruz kaldı.

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Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal, tarihinin en kötü dönemini geçiriyor. Bu zor dönemde bir tepki de takım yöneticisinden geldi.

Trabzonspor'da alınan başarısız sonuçlardan yönetim, Ersun Yanal'ı sorumlu tutarak deneyimli teknik adamın istifasını istiyorlar.

Taraftarların bir kısmı ise futbolcuların çoğunun ilk kez bir arada oynadığına dikkat çekip Yanal'a sahip çıkıyor.

Tüm bu tartışmaların arasında Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun önemli isimlerinden Gökhan Saral (üstte), kendisine ait Twitter hesabından olay yaratan bir paylaşımda bulundu.

Saral, Çanakkale Savaşı'nda çekilmiş bir fotoğrafın yer aldığı paylaşımında, "Bize Çanakkale ruhu şart HOCAM! Bu ruhu takımına aşılayacak Koca SEYİT onbaşılar lazım HOCAM Savaşmaya Yürek yoksa zorla güzellik olmaz HOCAM" ifadesini kullandı.

Gökhan Saral'ın bu paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni ve retweet aldı.

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