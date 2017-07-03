Facebook Twitter Rss

Trabzonsporlu yöneticiler FİFA'ya başvuruyor!

Trabzonsporlu yöneticiler FİFA'ya başvuruyor!.17626
  • Giriş : 03.07.2017 / 14:46:00

Trabzonsporlu politikacılar, FİFA'ya başvurmak üzere Zürih'e gitti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri FİFA'ya başvuru yapmak üzere Zürih'e gitti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "3 Temmuz 2011, Türk futbolu için bir utançtır! Ülke futboluna bulaşan kara leke 3 Temmuz'da gün yüzüne çıkmış, şike, teşvik ve adaletsizlik tüm futbolseverlerin Futbol hevesini kursağında bırakmıştır." ifadelerine yer verildi.

Dün olduğu gibi bugün de sadece Trabzonspor taraftarı için değil, futbola gönül veren herkes için 3 Temmuz'un bir kupadan fazlası olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Trabzonspor'u temiz Futbol isteyenler ve adaletsizliğe uğrayanlar anlayabilir, Trabzonspor'u 'kumpas' dedikleri tapelerle UEFA'ya şikayet edenler ve yıllarca FETÖ'nün yargı uzantılarıyla kol kola yürüyenler değil. Artık yeni bir döneme giriyoruz. Trabzonspor Kulübü olarak Türk futbolunun gelişimine ve dahi itibarına zarar verenlerin temizlenmesi, hakkımızı aramak için adalet arayışında FIFA'ya doğru yola çıktık. FIFA'ya başvurumuzu bugün, 3 Temmuz'un altıncı yıl dönümünde yapmak üzere asbaşkanımız Ahmet Çubukçu, yönetim kurulu üyelerimiz Coşkun Bülbül ve Özer Bayraktar ile Hukuk Kurulumuzdan avukat Nusret Yılmaz, Zürih'e uçtu."

Kalın: Meclis'te özel oturum yapılacak

O ülke G20'ye katılmıyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Avrupa'dan Cengiz Ünder'e 4 teklif var!

Avrupa'dan Cengiz Ünder'e 4 teklif var!

Başarılı bir sezon geçiren Medipol Başakşehir'in önemli futbolcularından Cengiz Ünder, Avrupa kulüpl

Açıklandı! Fenerbahçe yeni kalecisini buldu!

Açıklandı! Fenerbahçe yeni kalecisini buldu!

Bir süredir kaleci arayışı sürdüren Fenerbahçe mutlu sona ulaştı.

 

Dünya kulüpleri, Arda Turan'ın peşine düştü

Dünya kulüpleri, Arda Turan'ın peşine düştü

Dünya kulüpleri, ünlü futbolcu Arda Turan'ın peşine düştü.

Van Persie, Aykut Kocaman'a dayanamadı

Van Persie, Aykut Kocaman'a dayanamadı

Robin Van Persie, Aykut Kocaman'ın temposuna dayanamadı.

 

'Sözümü tuttum, Türkiye'nin en büyüğündeyim'

'Sözümü tuttum, Türkiye'nin en büyüğündeyim'

Fenerbahçe'de yeni transfer Mehmet Ekici, takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası'nda basın mensuplarının

Hakan Çalhanoğlu imza atmak için Milano'da!

Hakan Çalhanoğlu imza atmak için Milano'da!

A Milli Futbol Takımımızın futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, kendisini Milan'a bağlayan sözleşmeyi imzala


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya