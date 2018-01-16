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Tramvay bozulunca vatandaşlar itti

Tramvay bozulunca vatandaşlar itti.25664
  • Giriş : 16.01.2018 / 10:21:00

Düzce'de bozulan tramvayı itmeye çalışan vatandaşlar ilginç bir görüntü verdi.

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Düzce'de İstanbul Caddesi'nin trafiğe kapatılması ile nostaljik tramvay hizmet vermeye başlamıştı. Sabah saatlerinde arızalanan tramvay hemzemin geçitten vatandaşları yardımıyla kaldırıldı.

1 milyon 700 bin liraya mal olan nostaljik tramvay Büyük Camii mevkiindeki hemzemin geçitte arızalandı. Trafiğin ilerlemesini engelleyen tramvay çalışmayınca, devreye vatandaşlar girdi.

Tramvayda seyahat eden vatandaşlar trafiğin açılması için nostaljik tramvayı itmek zorunda kaldı.

Bozulan tramvay itilerek hemzemin geçitten kaldırılarak geçit ulaşıma açıldı.

Vatandaşların tramvayı itmesi fotoğraflanırken, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

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