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Transseksüeller de orduya katılacak!

Transseksüeller de orduya katılacak!.20025
  • Giriş : 12.12.2017 / 08:39:00

Alınan yeni karar ile transseksüellerin de askere alınabileceği öğrenildi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tüm itirazlarına rağmen ABD Savunma Bakanlığı, 1 Ocak'tan itibaren transseksüel bireylerin de orduya katılmasına izin verileceğini açıkladı.

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda federal bölge mahkemelerince alınan kararlar gereği Savunma Bakanlığı, 1 Ocak 2018'den itibaren transseksüel bireylerin askerlik hizmeti için yapacakları başvuruları işleme almaya başlayacak. Adalet Bakanlığı söz konusu mahkeme kararlarını temyize götürürken bu uygulama yürürlüğe girecek." ifadelerine yer verildi.

Washington DC federal bölge mahkemesinin Pentagon’a 1 Ocak’ta alım işlemlerinin başlatılması talimatı verdiği belirtilen açıklamada, Adalet Bakanlığının mahkemeden söz konusu uygulamayı gözden geçirmek üzere mart ayının sonuna kadar süre tanınmasını talep ettiği kaydedildi.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama, Haziran 2016’da Pentagon’un transseksüel personel istihdam etmesi ve bu anlamda eğilimi olan personelin tıbbi masraflarının karşılanmasına karar vermiş ve uygulamaya geçilmesi için Pentagon’a bir yıl süre tanımıştı. Ancak sürenin dolması üzerine Trump, transseksüellerin orduya alınmasına karşı olduğunu ifade etmiş ve söz konusu uygulamaya geçişi durdurmuştu.

Washington Bölge Mahkemesi ise Trump’ın transseksüellerin Amerikan ordusuna alınmasını engelleyen kararını kasım ayında iptal etme kararı almıştı.

TRT

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