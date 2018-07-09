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Tren kazasında gelişme! Savcılığa çağrıldı

Tren kazasında gelişme! Savcılığa çağrıldı.10551
  • Giriş : 09.07.2018 / 12:07:00

Çorlu'da meydana gelen tren kazası ile ilgili önemli gelişmeler kaydedildi.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası ile ilgili önemli gelişmeler kaydedildi. Soruşturma kapsamında 2 makinist savcılığa çağrıldı.

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