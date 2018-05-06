Trezeguet yıldızlaştı, Trabzonspor dağıldı!
Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Paşa, Trezeguet'nin 2 gol ve 3 asistle yıldızlaştığı maçta sahadan 5-2 galip ayrıldı.
Kasımpaşa maça iyi başladı... 11. dakikada Diagne, maçtaki ilk golü attı: Sol çaprazda topla buluşan Trezeguet ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Mbaye Diagne kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.
17. dakikada Trabzonspor, Novak ile skoru eşitledi: Burak Yılmaz'ın pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Filip Novak rakibini vücut hareketi ile geçerek ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli oyuncu sol ayağı ile yerden vuruşununu yaptı ve meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu.
22'de Paşa, Trezeguet ile tekrar öne geçti: Ceza yayı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Bernard Mensah doğrudan kaleyi düşündü. Barajdan seken topu kaleci Uğurcan Çakır son anda çıkarmayı başardı. Boşta kalan top penaltı noktası önünde Trezeguet'ye geldi. Tecrübeli oyuncu gelişine yerden vuruşla meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.
İlk yarının uzatma dakikalarından Paşa, Mensah ile skoru 3-1'e taşıdı: Hızlı gelişen konuk ekip kontra atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Trezeguet son çizgiye inerek yerden pasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Bernard Mensah yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.
İlk yarı Kasımpaşa'nın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
2. yarı da golle başladı. Novak, farkı 1'e indirdi: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Jose Sosa ortasını altıpas çizgisinin önüne doğru gönderdi. Veysel Sarı'dan seken top altıpas alanı içerisinde Filip Novak'ın önüne düştü. Tecrübeli oyuncu dönerek yerden vuruşunu yaptı ve gol oldu.
Maçın yıldızı Trezeguet, 59'da Paşa'nın 4. golünü attı: İlhan Depe'nin pası ile ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Trezeguet sağ ayağının dışı ile harika bir şut çıkardı ve golü attı.
74'te Diagne, skoru 5-2 yaptı: Savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendiren Trezeguet sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve pasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Mbaye Diagne yerden vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu.
77'de Trabzonsporlu Okay Yokuşlu topsuz alanda rakibi Syam Ben Youssef'i ittiği gerekçesi ile doğrudan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.
87. dakikada ise Trabzonspor'da Tomas Hubocan hakem ile girdiği dialog sonrasında doğrudan kırmızı kart ile saha dışına gönderildi.
Maçta başka gol olmayınca Kasımpaşa, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 43 yaparken Trabzonspor 49 puanda kaldı.
Kasımpaşa, 3 Mayıs 2015'teki Bursaspor karşılaşmasından bu yana ilk kez bir lig maçında 5 gol atmayı başardı.
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