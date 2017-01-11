TRT'de bomba paniği
Ankara'nın Oran semtinde bulunan TRT Genel Müdürlüğünün otoparkına bombalı araç konulduğu haberi üzerine polis alarma geçti.
Bomba imha uzmanları hemen olay yerine intikal ederken tüm bölgede dedektör köpeklerle arama yapıldı.
Uzman ekipler, dedektör köpeklerin yardımıyla genel müdürlükteki odalarda ve otoparkta arama çalışmalarını sürdürüyor.
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