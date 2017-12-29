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TRT ekibi serbest bırakıldı

TRT ekibi serbest bırakıldı.20061
  • Giriş : 29.12.2017 / 11:21:00

Myanmar'da gözaltına alınan TRT ekibinin serbest bırakıldığı açıklandı.

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Sepet Beşik

Myanmar'daki Müslüman halkın uğradığı işkenceyi görüntülemek için Myanmar'a giden TRT ekibi izinsiz insansız hava aracı ile görüntü aldıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

TRT World ekibi, haklarındaki ilave suçlamaların düşürülmesinin ardından serbest bırakıldı.

Myanmar'ın başkenti Nepido'daki parlamento binası çevresinde görüntü almak amacıyla izinsiz drone uçurdukları gerekçesiyle 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Singapurlu Lau Hon Meng ve Malezyalı Mok Choy Lin ile tercümanları Aung Naing Soe ve şoförleri Hla Tin'den oluşan ekip, 2 aylık tutukluluğun ardından özgürlüklerine kavuştu.

SUÇLAMALAR DÜŞTÜ

Mahkeme, dün görülen duruşmada ekip üyeleri hakkındaki ruhsatsız hava aracı ithal etmek ve göçmenlik yasalarına aykırı davranışta bulunmak yönündeki ilave suçlamaları düşürmüştü. Ekibin 5 Ocak'ta salıverilmesi planlanıyordu.

İNGİLİZ GAZETECİLERİN DAVASI 10 OCAK'TA

Bu arada İngiliz haber ajansı Reuters adına çalışan ve 12 Aralık'ta tutuklanan 2 gazeteci hakkındaki davanın da 10 Ocak'ta görüleceği ,

TRT

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