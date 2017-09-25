TRT ekibine izin verilmedi!
Gerilim artıyor. IKBY lideri Mesud Barzani tarafından yapılan bağımsızlık referandumu için Kerkük'e gitmek isteyen TRT Haber muhabiri Mehmet Akif Ersoy, Peşmergenin kendisini şehre sokmadığını belirtti.
TRT Haber muhabiri Mehmet Akif Ersoy, yasağı "Kerkük'e giremiyoruz. Peşmerge sokmuyor. Iraklı komutanlar 'bizim yetkimiz yok' diyor. Referandum yapıyorsun ama gazetecilerin takip etmesi yasak" diyerek duyurdu.
TRT
DİĞER HABERLER
Rusya: ABD, Kuzey Kore'yi vuramaz!
Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasındaki gerilime Rusya'dan açıklama geldi.
Almanya sandık başına gitti
Almanya dün 19. dönem Federal Meclisi'ni belirlemek üzere sandık başına gitti.
ABD'den sert referandum mesajı!
Kuzey Irak'ta yapılması beklenen bağımsızlık referandumu ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
ABD uçakları Kuzey Kore sınırında!
Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş uçakları Kuzey Kore sınırına uçtu.