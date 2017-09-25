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TRT ekibine izin verilmedi!

TRT ekibine izin verilmedi!.15662
  • Giriş : 25.09.2017 / 10:11:00
  • Güncelleme : 25.09.2017 / 10:34:17

Peşmerge güçleri, TRT ekibinin Kerkük'e girmesine izin vermedi.

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Gerilim artıyor. IKBY lideri Mesud Barzani tarafından yapılan bağımsızlık referandumu için Kerkük'e gitmek isteyen TRT Haber muhabiri Mehmet Akif Ersoy, Peşmergenin kendisini şehre sokmadığını belirtti.

TRT Haber muhabiri Mehmet Akif Ersoy, yasağı "Kerkük'e giremiyoruz. Peşmerge sokmuyor. Iraklı komutanlar 'bizim yetkimiz yok' diyor. Referandum yapıyorsun ama gazetecilerin takip etmesi yasak" diyerek duyurdu.

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