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TRT World, İngiltere ve İrlanda'da da izlenecek

TRT World, İngiltere ve İrlanda'da da izlenecek.20061
  • Giriş : 02.03.2018 / 13:05:00

İngilizce yayın yapan TRT World, İngiltere ve İrlanda'da da izlenecek.

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Büyüyen Beşik

TRT World için karar verildi. Türkiye'nin İngilizce yayın yapan ilk uluslararası haber platformu olan TRT World, abonelik gerektirmeden ve ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.

TRT World'den yapılan açıklamada, İngiltere'nin en büyük TV platformlarından olan Freesat'in, 200'den fazla kanalı yaklaşık iki milyon haneye ulaştırdığı vurgulanarak, yapılan anlaşmayla TRT World'ün, zengin haber ve belgesel içeriğiyle, Freesat bünyesindeki eğlence, çocuk, sinema, spor, belgesel ve haber kanallarının yanında yer alarak, Birleşik Krallık ve İrlanda genelindeki izleyici kitlesine ulaşacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2015'te kurulan TRT World'ün, objektif ve cesur habercilik ilkeleri ve zengin içeriğiyle dünya haberciliğine yeni bir bakış açısı getirerek, "küresel izleyicinin kanalı" olma yolunda emin adımlarla ilerlediği vurgulanarak, haberin merkezine insanı koyarak, önemli bölgeleri ve en etkin merkezleri kapsayan dünya çapındaki muhabir ağı sayesinde hikayeleri kaynağından izleyiciye aktardığı belirtildi.

Freesat'in, 6 Mayıs 2007'de İngiltere'de, 23 Ekim 2008'de ise İrlanda'da BBC ve ITV plc ortaklığı ile kurulduğu, ücretsiz olarak hizmet veren bir dijital platform olduğu aktarılan açıklamada "Abonelik sistemine dayalı olmayan hizmette sadece Freesat kutusu alınarak kanallar izlenebiliyor. Freesat müşterileri eğlenceden müziğe, haberden çocuk kanalına kadar zengin bir içerik sağlayan kanal yelpazesine ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra BBC Player, ITV Hub, YouTube ve Netflix gibi talebe bağlı hizmetler de sistemin içinde yer alıyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Freesat Genel Müdürü Alistair Thom, TRT World'ün sistemlerine katılmasından ötürü memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "TRT World'de, CNN ve Al-Jazeera gibi yurt içi ve yurt dışındaki güncel olaylar ve son gelişmeleri aktararak izleyicilerimize uluslararası bir bakış açısı kazandıracaktır. İki kurum arasında da uzun soluklu ve verimli bir ortaklık olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

TRT World Genel Müdürü Murat Akgüç ise küresel izleyici kitlesine ulaşma hedefleri doğrultusunda yaptıkları anlaşmaların büyük önem taşıdığını dile getirerek, dünyanın en hızlı büyüyen uluslararası haber kanalı olma özelliğine sahip TRT World'ün uluslararası haber yayıncılığına kazandırdığı yeni bakış açısı doğrultusunda, dağıtım ortaklarıyla yaptığı anlaşmalarla HD yayınlarıyla televizyon platformları, havayolları, oteller ve 12 uydu üzerinden 190 ülkeye ulaştığını kaydetti.

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