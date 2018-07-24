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TRT yeni kurulan başkanlığa bağlandı

TRT yeni kurulan başkanlığa bağlandı.20061
  • Giriş : 24.07.2018 / 08:37:00

TRT yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlandı.

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Büyüyen Beşik

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından gelen yeni sistemle birlikte büyük değişim de başladı. TRT yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlandı.

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde iki yeni başkanlık kuruldu. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın kurulduğuna dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi

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