Trump: 4 kez Merkel'n elini sıktım
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ABD'yi ziyaret eden Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile uzun süre birlikte kaldıklarını ve o süre içinde 4 kez elini sıktığını, gazetcilerin 'Onun elini sık' dediğini duymadığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Associated Press’e verdiği röportajda, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’le ile görüşmesinde yaşanan 'tokalaşma krizi’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, birilerinin 'el sıkışın' dediklerini duymadığını söyledi.
Trump, Associated Press’e verdiği röportajda "Şansölye Merkel ile uzun süre bir arada kaldık ve ben, 4 kez elini sıkmıştım. O zaman sanırım birileri 'Onun elini sıkın' dedi. Fakat ben bunu duymadım" ifadelerini kullandı.
NATO ödemeleri ve göç konularındaki fikir ayrılıklarına rağmen Merkel ile ‘inanılmaz bir mutabakat’ sağladığını söyleyen Trump, “İnsanlar, (Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah) el Sisi dâhil tüm liderlerle kurmayı başardığım harika ilişkiler için bana değer veriyor” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 17 Mart’ta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Beyaz Saray’da bir araya gelmişti.
SPUTNİK
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