Facebook Twitter Rss

Trump: 4 kez Merkel'n elini sıktım

Trump: 4 kez Merkel'n elini sıktım.18676
  • Giriş : 23.04.2017 / 08:33:00

ABD Başkanı Trump, Merkel'in elini neden sıkmadığını açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ABD'yi ziyaret eden Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile uzun süre birlikte kaldıklarını ve o süre içinde 4 kez elini sıktığını, gazetcilerin 'Onun elini sık' dediğini duymadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Associated Press’e verdiği röportajda, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’le ile görüşmesinde yaşanan 'tokalaşma krizi’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, birilerinin 'el sıkışın' dediklerini duymadığını söyledi.

Trump, Associated Press’e verdiği röportajda "Şansölye Merkel ile uzun süre bir arada kaldık ve ben, 4 kez elini sıkmıştım. O zaman sanırım birileri 'Onun elini sıkın' dedi. Fakat ben bunu duymadım" ifadelerini kullandı.
NATO ödemeleri ve göç konularındaki fikir ayrılıklarına rağmen Merkel ile ‘inanılmaz bir mutabakat’ sağladığını söyleyen Trump, “İnsanlar, (Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah) el Sisi dâhil tüm liderlerle kurmayı başardığım harika ilişkiler için bana değer veriyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Mart’ta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Beyaz Saray’da bir araya gelmişti.

SPUTNİK

Destici: İdam Allah'ın izniyle gelecek

Bozdağ: CHP bilerek hukuku çiğniyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 7 ölü

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 7 ölü

Suriye'nin İdlib kenti Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından bombalandı.

Fransa'dan Erdoğan'a alçak tehdit

Fransa'dan Erdoğan'a alçak tehdit

Referandum sonrası Avrupa'da Erdoğan hakkında yürütülen kara propaganda devam ediyor.

 

Rusya'dan ABD'ye: Pişmanız!

Rusya'dan ABD'ye: Pişmanız!

Rusya, İdlib'deki kimyasal saldırı ile ilgili pişmanlığını dile getirdi.

ABD'den korkutan açıklama

ABD'den korkutan açıklama

Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin ile ilgili şoke eden bir açıklama geldi.

 

Trump'tan flaş Paris açıklaması!

Trump'tan flaş Paris açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Paris saldırısı hakkında açıklama geldi.

Trump'tan nükleer anlaşma açıklaması

Trump'tan nükleer anlaşma açıklaması

Trump, İran ile nükleer anlaşma konusunda yaşadığı pişmanlığı anlattı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya