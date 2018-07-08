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Trump: 7 yıl içinde yok olacaksınız

Trump: 7 yıl içinde yok olacaksınız.16047
  • Giriş : 08.07.2018 / 08:56:00

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından sert açıklamalarda bulundu.

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Sepet Beşik

ABD Başkanı Donald Trump, bazı basın kuruluşlarına yönelik çok sert bir açıklama yayınladı

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

"Twitter rekor bir hızla sahte hesaplardan kurtuluyor. New York Times, propaganda makinesi Amazon ve Washington Post, sürekli anonim kaynaklardan alıntı yapan -ki benim düşünceme göre hiç var olmadı. 7 yıl içerisinde ikisi de iş hayatının dışında kalacak."

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