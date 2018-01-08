Trump'a ait binada yangın çıktı!
New York kentinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ait binada yangın çıktı.
Sosyal medyada yer alan fotoğraf ve videolarda binanın çatı kısmından dumanlar yükseldiği görülüyor.
HÜRRİYET
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