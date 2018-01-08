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Trump'a ait binada yangın çıktı!

Trump'a ait binada yangın çıktı!.15468
  • Giriş : 08.01.2018 / 16:03:00

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ait binada yangın çıktı.

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New York kentinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ait binada yangın çıktı.

Sosyal medyada yer alan fotoğraf ve videolarda binanın çatı kısmından dumanlar yükseldiği görülüyor.

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