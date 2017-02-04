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Trump'a bir şok daha!

Trump'a bir şok daha!.13622
  • Giriş : 04.02.2017 / 21:09:00

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyi askıya aldı.

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Trump'ın Müslüman ülkelere uyguladığı "vize yasağı" veto üstüne veto yiyor. Bu sefer de ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı bu kararı askıya aldığını duyurdu.

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Gilllian Christensan yaptığı açıklamada, "Söz konusu kararnameden kaynaklı tüm eylemler askıya aldı.” ifadesini kullandı. Sözcü, bu eylemlere söz konusu kararnameden etkilenen yolcuların havacılık şirketlerine bildirilmesinin de dahil olduğunu kaydetti. 

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