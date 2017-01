Trump'a karşı direnişin yüzü oldu

Obama'dan görevi devralan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a halkın tepkisi bitmek bilmiyor. Tüm dünyada düzenlenen eylemlerde ABD bayraıyla başını kapatmış kasın illütrasyonu Trump'a direnişin simgesi oldu.New York'ta yaşayan Munire Ahmed. Bugün The Guardian gazetesinin manşetinde yer alan Ahmed, "Hem Amerikanım hem de Müslümanım. İkisinden de çok gurur duyuyorum" dedi.ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, koltuğuna oturduğu ilk gün küresel bir protestoyla karşılaştı. Avustralya'dan Kenya'ya, Hindistan'dan İsveç'e, Şili'den ABD'ye onlarca ülkede, 600'den fazla şehirde sokağa çıkan kadınlar, ellerinde ABD bayrağıyla başını kapatmış bir illüstrasyon taşıdı.Dünya çapında popüler olan pankartın kaynağı, New York'un Queens bölgesinde yaşayan Munire Ahmed.Hafta sonu yarım milyonu aşkın kadının toplandığı Washington'dan New York'a dönerken İngiliz The Guardian gazetesine konuşan 32 yaşındaki Ahmed, "Sadece söyleyebileceğim 'Ben de sizin gibi Amerikalıyım.' Hem Amerikalıyım hem de Müslümanım. Ve her ikisinden de çok gururluyum" diyor.Munire Ahmed, "Fotoğrafın temsil ettiği şey nedeniyle bu bir onur. Bu hiçbir şeye karşı olmakla ilgili değil. Sadece bir katılım. Bu sadece, 'Ben de tıpkı sizin gibi Amerikalıyım' demek" ifadesini kullanıyor.Washington'daki tarihi yürüyüşte bir Kongre üyesinin yanına geldiğini anlatan Ahmed, "Fotoğraftaki kadının ben olduğumu hemen anladığını söyledi. Şaşırdım, çünkü insanların fotoğraftakinin sadece başörtüsü takmış herhangi biri olduğunu düşüneceklerini farz ediyordum" diye ekliyor.Guardian gazetesi ayrıca, Ahmed'i dünyaya tanıtan çizimin Obama'nın ünlü 'Umut-Hope' adlı posterine de imza atan sanatçı Shepard Fairey tarafından yaratıldığını aktarıyor.Fairey'in ilham aldığı fotoğrafı çeken isim ise, Munire Ahmed'in arkadaşı Rıdvan Adhami. İkili Wall Street çevresinde dolaşırken söz konusu kare ortaya çıkmış.Munire Ahmed'in ailesi, 1970'lerin sonunda Bangladeş'ten New York'a gelmiş. Queens'te büyüdüğü Jamaica ise, sürpriz bir şekilde Donald Trump tarafından inşa edilen Jamaica konutlarına yakın bir konumda.MİLLİYET