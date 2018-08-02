Trump'a Kim'den mektup geldi
Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a Kuzey Kore lideri Kim'den mektup geldi.
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