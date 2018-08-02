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Trump'a Kim'den mektup geldi

Trump'a Kim'den mektup geldi.18854
  • Giriş : 02.08.2018 / 17:23:00

ABD Başkanı Donald Trump'a Kuzey Kore lideri Kim'den mektup geldi.

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Büyüyen Beşik

Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a Kuzey Kore lideri Kim'den mektup geldi.

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