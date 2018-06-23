Trump'a o ağlama sesleri dinletildi
Göçmen politikası ile tüm dünyadan tepki gören Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmen çocukların ailelerinden ayrılırken yaşadıkları üzüntü ile ilgili Ted Lieu harekete geçti.
Trump uygulamadan geri adım atsa da "sıfır tolerans" politikası hala gündemde. Başkanın politikası son olarak Temsilciler Meclisi'ne taşındı. Demokrat Meclis Üyesi Ted Lieu, meclisteki konuşması sırasında ailelerinden ayrıldıktan sonra gözaltı merkezlerine konulan çocukların ağlama seslerini dinletti.
NTV
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