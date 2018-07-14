Trump'a paraşütlü protesto
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen protestolara yenisi eklendi. İngiltere'deki Trump balonundan sonra İskoçya'da da bir eylemci Trump'ın kaldığı otelin üzerinden paraşütle uçtu.
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