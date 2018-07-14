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Trump'a paraşütlü protesto

Trump'a paraşütlü protesto.8653
  • Giriş : 14.07.2018 / 11:17:00

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya'da da tepki ile karşılandı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen protestolara yenisi eklendi. İngiltere'deki Trump balonundan sonra İskoçya'da da bir eylemci Trump'ın kaldığı otelin üzerinden paraşütle uçtu. 

 

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