Trump'a Twitter davası!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a sosyal medyadan engellediği 7 takipçisi ve Columbia Üniversitesinden ifade özgürlüğü savunuculuğu yağan Şövalye Anayasa Enstitüsü dava açtı.
Dava dilekçesinde, Trump'ın, tweetlerine karşılık veren veya eleştirel yorumlar yapan 7 takipçinin, Başkan veya yardımcıları tarafından engellenmesinin, anayasanın ifade özgürlüğüyle ilgili maddesinin ihlali olduğu ifade edildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ve Sosyal Medya Yöneticisi Daniel Scavino'nun adları, dilekçede Trump'ın takipçilerini engellemekle itham edilen yardımcıları olarak geçti.
ABD Başkanının "@realDonaldTrump" adresli Twitter hesabının 33,7 milyon takipçisi bulunuyor
BBC
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