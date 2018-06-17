Facebook Twitter Rss

Trump, ABD'lilerin Koreliler gibi olmasını istedi

Trump, ABD'lilerin Koreliler gibi olmasını istedi.16406
  • Giriş : 17.06.2018 / 11:46:00

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un gibi olmak istediğini açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Trump, ABD'lilerin kendisini Kuzey Korelilerin Kim Jong Un'u dinledikleri gibi dinlemelerini istedi.

Trump'ın ABD'nin yıllardır medyadan diktatörlükleri ve halkına yönelik zulüm haberlerini okudukları Kim'e duyduğu kıskançlığı dile getirmesi karşısında şaşıran muhabir, "Bu sözlerinizle neyi anlatmak istediniz?" diye sordu. Muhabirin şaşkınlığını fark eden Başkan Trump, "Şaka yapıyorum, sen alay etmekten anlamıyorsun" cevabıyla sözlerinde ciddi olmadığını ima etti.

"ÖMÜR BOYU LİDER OLMAK İSTERİM"

Trump'ın bu sözleri, daha önce de tepki çeken şakalarını hatırlattı. ABD Başkanı, mart ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görev sınırlamasını kaldıran düzenlemeye değinirken "Ömür boyu başkan olmak, kulağa hoş geliyor. Belki biz de deneriz" demiş, sözleri tepki çekince "Şaka yaptım" açıklamasında bulunmuştu.

Eski başkan Barack Obama'nın metin yazarı David Litt, Trump'ın şaka olduğunu söylediği konuşmaların aslında gerçeği yansıttığı iddia ederek "Dinleyeni şakadan anlamamakla suçlamak, fazla ileri gittiğinde sorumluluktan kaçmanın bir yolu. Başkanın halkın sert tepkisi çekeceğini bilmesi nedeniyle şaka malzemesi yapmayacağı bazı konular vardır" diye konuştu.

Sosyal medyadaki mesajlardaysa Trump'ın daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Devlet Başkanı General Abdülfettah es-Sisi, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte gibi sert liderlere hayranlık duyduğunu dile getirdiği hatırlatılarak aslında şaka yapmadığı öne sürüldü. Sosyal medya mesajlarında, Trump diktatörlere özenmekle suçlandı.

"İSTEDİĞİ ZAMAN ARAYABİLİR"

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada Kuzey Kore Devlet Başkanı Jong Un'a şahsi telefon numarasını verdiğini söyledi. Kim'in zeki bir lider olduğunu ve ülkesini iyi yönettiği belirten Trump, "Birbirimizi istediğimiz zaman arayabiliriz" dedi.

Berat Albayrak'ın bu paylaşımı rekor kırdı!

Şimdi rağbet ikinci ele!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bayram ziyareti dönüşü katliam gibi kaza!

Bayram ziyareti dönüşü katliam gibi kaza!

Gece yarısı bayram ziyaretinden dönen bir araç kaza yaptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Diyetisyeni hastanelik edenler tutuklandı!

Diyetisyeni hastanelik edenler tutuklandı!

Ünlü diyetisyeni hastanelik eden magandaların tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

 

Gökten ahtapot yağdı!

Gökten ahtapot yağdı!

Çin'in Qingdao bölgesinde çıkan şiddetli fırtına, şoke eden görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

 

Antalya-Kiev seferini yapan uçak pistten çıktı!

Antalya-Kiev seferini yapan uçak pistten çıktı!

Antalya-Kiev seferini yapan yolcu uçağı, Kiev'de pistten çıktı.

Taliban lideri öldürüldü!

Taliban lideri öldürüldü!

Afganistan Savunma Bakanlığı Taliban lideri Molla Fazlullah'ın öldürüldüğünü duyurdu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya