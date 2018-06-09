Trump açıkladı: Kim'in tek bir şansı var!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, balistik füze denemeleri nedeniyle birçok kez savaşın eşiğine geldiği Kuzey Kore ile ilgili açıklama yaptı ve Kim ile yapacağı görüşmeyi değerlendirdi.
Singapur'a barış hedefiyle gideceğini belirten ABD Başkanı, tarihi zirvede Kuzey Kore liderinin nükleer silahları teslim edip etmeyeceğini bir dakika içinde anlayacağını söyledi.
G7 zirvesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran'da gerçekleşecek tarihi buluşma öncesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mesajlar verdi.
Singapur'a barış hedefiyle uçacağını belirten Trump, "Kim Kuzey Kore'yi harika bir ülke haline getirebilir ancak tek bir şansı var" dedi.
ABD Başkanı, tarihi zirvede Kim'in nükleer silahları teslim edip etmeyeceğini bir dakika içinde anlayacağını da söyledi.
TRT
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