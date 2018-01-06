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Trump: Adamlarımızı başa yerleştirdik

Trump: Adamlarımızı başa yerleştirdik.12193
  • Giriş : 06.01.2018 / 07:44:00

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'la ilgili sözleri olay oldu.

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20 Ocak'ta görevi Barack Obama'dan devralan ve o günden beri her yaptığı ile olay yaratan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın toplatmak için başvuru yaptığı kitapta önemli bilgiler yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğundaki ilk yılını anlatan kitabın yayımlanmaması için yapılan baskılar sonuç getirmedi. Amerikan CNN kanalında yer alan habere göre Trump, avukatlarından Charles Harder'a ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’ (Gazap ve Öfke: Trump’ın Beyaz Saray’ının İçinden) başlıklı kitabın yazarı Michael Wolff ile yayınevinin yöneticisi Henry Holt'a ihtar mektubu gönderdi. Mektupta, kitabın Trump ile ilgili birçok yalan ve yanlış bilgiyi barındırdığı belirtilerek "Kitabın yayımlanmaması gerekiyor. Piyasaya çıkması hâlinde 'Başkan'ın onurunun zedelenmesi' de dâhil birçok başlık altında hukuki süreç başlayabilir" mesajı verildi.

Trump’ın kitabı engelleme hamlesi aksi sonuç verdi ve kitap 9 Ocak yerine dün piyasaya sürüldü. Kitaptan yeni bilgiler de basına yansıdı. Bunlardan dikkat çekenlerden biri Trump’ın Suudi Arabistan’daki iktidar mücadelesine dâhil olmasıyla ilgili. Suudi Arabistan Kralı Selman, haziran ayında Veliaht Prens yani kendisinin yerine gelecek kişi olarak yeğeni Muhammed bin Nayif yerine oğlu Muhammed bin Salman’ı atamıştı. Wolff’un kitaptaki iddiasına göre Trump, bu değişiklikle ilgili “Adamımızı tepeye yerleştirdik” ifadesini kullandı. Kasım ayında Veliath Prens Muhammed bin Salman, ülke genelinde büyük bir operasyon dalgası başlattı ve yüzlerce prens, iş adamı ve bürokratı gözaltına aldırdı. Gözaltı furyasından kısa süre önce ise Trump’ın Orta Doğu konusundaki danışmanı ve damadı Jared Kushner, Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti. Washington Post'un haberine göre o dönem Kushner ve Veliaht Prens Muhammed sabahın ilk saatlerine kadar birlikte 'strateji planlamıştı'.

TRUMP'TAN SUUDİLERE DESTEK
Donald Trump da Suudi zenginler ve kraliyet üyeleri Suudi başkenti Riyad’daki Ritz-Carlton Oteli’nde gözaltında tutulurken, Twitter’dan operasyonlara destek verdiğini ilan etmişti. Trump “Kral Selman ve Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi'ne büyük güven duyuyorum. Ne yaptıklarını tam anlamıyla biliyorlar” diye yazmıştı.

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