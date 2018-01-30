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Trump: Barış görüşmesi yapmayacağız!

Trump: Barış görüşmesi yapmayacağız!.16154
  • Giriş : 30.01.2018 / 11:34:00

ABD Başkanı Donald Trump, Taliban ile ilgili açıklama yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir araya geldiği yemekte Taliban ile barış görüşmesi yapmayacaklarını söyledi.

Trump, saldırıları kınayarak, "Zalimce kendi insanlarını öldürüyorlar. Ölenlerin birçoğu masum kadın ve çocuklar. Bu korkunç bir şey. Kimsenin bitiremediği işi biz bitireceğiz. Taliban ile barış görüşmesi yapmayı istemiyoruz. Belki bir gün görüşebiliriz ama o güne daha çok var. Bitirmemiz gereken işi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçen yılın ağustos ayında Güney Asya Stratejisi'ni açıklamış ve Taliban'la mücadele için Afganistan'a 3 bin ABD askeri daha göndermeyi kararlaştırmıştı.

Trump ayrıca Afgan Talibanı'nın üst düzey yöneticilerinin saklandığını iddia ettiği Pakistan'dan "topraklarındaki terör gruplarına" yönelik adımlar atmasını istemişti.

Pakistan ise Trump'ın "terör gruplarına kucak açtığı" suçlamalarına tepki göstererek ABD Başkanının iddialarını yalanlamıştı.

Beyaz Saray yönetimi ayrıca Pakistan'a yapacağı 900 milyon dolardan fazla askeri yardımı İslamabad yönetiminin "Afgan Talibanı ve Hakkani grubuna yönelik gerekli adımları atıncaya kadar" askıya aldığını açıklamıştı.

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