Trump: Bizim aptallar yıllar önce kaybetti
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ile başlayan ticaret savaşları hakkında konuştu ve böyle bir savaşın yıllar önce kaybedildiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da yaptığı açıklamada "Çin ile ticaret savaşında değiliz. Savaş yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal veya beceriksiz insanlar tarafından kaybedildi. Şimdi yılda 300 milyar dolarlık bir ticaret açığımız var. Bunun devam etmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.
ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yayınlanan belgeye göre ABD, Çin'den ithal edilen yaklaşık bin 300 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planlıyor.
Çin ABD'nin bu hamlesine misilleme olarak ABD'den ithal edilen 106 ürüne karşılıklı gümrük tarifesi getireceğini açıkladı.
HÜRRİYET
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