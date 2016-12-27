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Trump: BM hoş vakit geçirilen bir kulüp

Trump: BM hoş vakit geçirilen bir kulüp.15374
  • Giriş : 27.12.2016 / 16:30:00

Donald Trump, Birleşmiş Milletler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçiminde Hillary Clinton'u geride bırakarak başkan seçilen Donald Trump'ın BM ile açıklamaları gündemi salladı.

Trump, Birleşmiş Milletler'in büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen şu an sadece insanların bir araya gelerek iyi geçirdiği bir kulüp olduğunu belirtti.

"BM, büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen şu an sadece insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüp, çok üzücü." mesajını paylaşan Trump'ın bu açıklamasını, BM Güvenlik Konseyinde İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden kararın kabul edilmesinin ardından yapması dikkati çekti.

Donald Trump, daha önce de BM Güvenlik Konseyindeki İsrail kararının veto edilmesi çağrısında bulunmuş, ABD'nin çekimser kalmasıyla kararın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada ise "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra işler farklı olacak." ifadesini kullanmıştı.

OBAMA'YA CEVAP
Trump, görevinin sona ermesine sayılı günler kalan Başkan Barack Obama'nın 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerine katılabilmesi halinde kendisi karşısındaki şansına ilişkin, "Bu yıl yarışabilsem seçimleri kazanabilirdim." açıklamasına da yine Twitter'dan cevap verdi. Obama'nın bu açıklaması üzerine Trump, "Başkan Obama, bana karşı galip gelebileceğini düşündüğünü söyledi. Öyle diyebilir ama bence hiçbir şekilde (kazanamazdı). İşsizlik, DEAŞ, Obamacare." mesajını paylaştı.

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