Trump çağrı yaptı: İptal edin!
Göreve geldiği günden bu yana açıklamaları ile gündeme damgasını vuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşmanın iptali için çağrıda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı bir basın açıklamasında 2015 yılında İran ve ABD arasında imzalanan nükleer anlaşmasının iptali için senatodaki cumhuriyetçilere yeniden çağrıda bulundu.
Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada da 2015 yılında, Obama döneminde imzalanan anlaşmanın iptaline olan çağrıyı yineledi.
NTV
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