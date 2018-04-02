Facebook Twitter Rss

Trump çağrı yaptı: İptal edin!

Trump çağrı yaptı: İptal edin!.16154
  • Giriş : 02.04.2018 / 09:17:00

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşma konusunda çağrı yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Göreve geldiği günden bu yana açıklamaları ile gündeme damgasını vuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşmanın iptali için çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı bir basın açıklamasında 2015 yılında İran ve ABD arasında imzalanan nükleer anlaşmasının iptali için senatodaki cumhuriyetçilere yeniden çağrıda bulundu.

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada da 2015 yılında, Obama döneminde imzalanan anlaşmanın iptaline olan çağrıyı yineledi.

NTV

Emeklilere faizsiz kredi müjdesi

Beşiktaş, Anderson Talisca için kararını verdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD ısrar ediyor: S-400 almayın

ABD ısrar ediyor: S-400 almayın

Washington yönetiminin Ankara'ya "Rusya'dan S-400 almaktan vazgeçin" baskısını sürdürdüğü öğrenildi.

ABD bayrağı böyle indirildi!

ABD bayrağı böyle indirildi!

Rusya'nın kapatma kararı almasının ardından ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu'ndaki bayrak indi

 

Putin ve Ruhani Ankara'ya geliyor!

Putin ve Ruhani Ankara'ya geliyor!

Rus lider Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Salı günü Ankara'ya gelecek.

Netanyahu'dan bir skandal daha!

Netanyahu'dan bir skandal daha!

İsrail Başbakanı Netanyahu, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

 

BM Gazze için toplanıyor

BM Gazze için toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze için toplanıyor.

ABD, oraya asker yığıyor

ABD, oraya asker yığıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Menbiç ile ilgili harekete geçti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya