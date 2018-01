Trump, CNN muhabirini kovdu!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında CNN muhabirini kovdu.CNN muhabiri Jim Acosta’nın Norveç vatandaşlarıyla ilgili sözlerinin doğru olup olmadığını sormasına sinirlenen Trump, Acosta’yı kameralar karşısında “Dışarı” diyerek kovdu.ABD Başkanı Donald Trump’ın gaflarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Trump bu kez, Oval Ofis’teki bir basın toplantısı sırasında, CNN muhabiri Jim Acosta’yı toplantıdan kovdu.Donald Trump, resmi ziyaret kapsamında Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından liderler, Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bu sırada CNN muhabiri Jim Acosta Trump’a, göçmenlerle ilgili olarak, “Daha çok Norveç vatandaşı ABD’ye gelsin” sözlerinin doğru olup olmadığını sordu. Trump da bu soruya, “Ben onların her yerden gelmesini istiyorum, her yerden” diyerek karşılık verdi. Acosta, yeni bir soru sormak için atıldığı sırada Trump araya girdi ve parmağıyla Acosta’yı göstererek “Dışarı!” dedi.Bu sırada, Beyaz Saray’da basın mensuplarıyla ilgilenen bir görevlinin yükselen tansiyonu farkederek, “Teşekkürler Jim, artık bitir” dediği duyuldu.Olayın ardından Twitter hesabında konuyla ilgili açıklama yapan Jim Acosta, “Suratıma karşı bağırıp sorumu boğmaya çalıştılar. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim” ifadelerini kullandı.Trump yönetimi, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, durumun yanlış anlaşıldığını ifade etti.Trump’ın kendisine soru sormaya çalışan bir gazeteciyi kameralar karşısında soğukkanlı bir şekilde kovması ise tepki çekti.HÜRRİYET