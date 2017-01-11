Trump çok sinirlendi
Trump, düzenlediği ilk basın toplantısında bir gazeteciye çok sert tepki verdi. Canlı yayında verdiği tepki kısa sürede dünya medyasında manşetlere oturan Trump, muhabire soru hakkı vermedi.
ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, New York'ta düzenlediği ilk basın toplantısı tartışmalara sahne oldu.
"SİZE SORU HAKKI VERMİYORUM"
Trump, kendisine soru sormak isteyen BBC muhabirine izin vermedi. Soru sormaya çalışan CNN muhabirine "Lütfen sessiz olun, kabalık yapıyorsunuz" diyen Trump, "Siz yalan haber yapan bir kurumsunuz. Size soru hakkı vermiyorum" sözleriyle yanıt verdi.
BBC muhabiri, Donald Trump'a "Haber kurumumuza saldırıyorsunuz" dedi.
Trump buna karşı ise "kurumunuz berbat" diyerek tepkisini gösterdi.
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