Facebook Twitter Rss

Trump çok sinirlendi

Trump çok sinirlendi.16627
  • Giriş : 11.01.2017 / 21:43:00

ABD'nin Obama'dan sonraki yeni Başkanı Donald Trump, soru sormak isteyen gazeteciye çok sert çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Trump, düzenlediği ilk basın toplantısında bir gazeteciye çok sert tepki verdi. Canlı yayında verdiği tepki kısa sürede dünya medyasında manşetlere oturan Trump, muhabire soru hakkı vermedi.

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, New York'ta düzenlediği ilk basın toplantısı tartışmalara sahne oldu.

"SİZE SORU HAKKI VERMİYORUM"

Trump, kendisine soru sormak isteyen BBC muhabirine izin vermedi. Soru sormaya çalışan CNN muhabirine "Lütfen sessiz olun, kabalık yapıyorsunuz" diyen Trump, "Siz yalan haber yapan bir kurumsunuz. Size soru hakkı vermiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

BBC muhabiri, Donald Trump'a "Haber kurumumuza saldırıyorsunuz" dedi.

Trump buna karşı ise "kurumunuz berbat" diyerek tepkisini gösterdi.

Meclis'te büyük kavga çıktı

3. madde de kabul edildi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Donald Trump konuştu

Donald Trump konuştu

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, ilk basın toplantısını gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler'den flaş Kıbrıs mesajı!

Birleşmiş Milletler'den flaş Kıbrıs mesajı!

Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs görüşmeleri ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

 

ABD: Masada PYD de olmalı!

ABD: Masada PYD de olmalı!

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD için Amerika'dan açıklama geldi.

Rusya: ABD 20'den fazla sivili öldürdü

Rusya: ABD 20'den fazla sivili öldürdü

Rusya Genelkurmay Başkanı, Suriye ile ilgili önemli açıklamala geldi.

 

CIA Başkanından Trump'a sert tepki

CIA Başkanından Trump'a sert tepki

CIA Başkanı Brennan, ABD Başkanı Trump'ın politikasını eleştirdi.

Rus diplomat ölü bulundu!

Rus diplomat ölü bulundu!

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'nde görev alan üst düzey bir çalışan evinde ölü bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya