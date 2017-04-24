Facebook Twitter Rss

Trump da 'soykırım' demedi

Trump da 'soykırım' demedi.14564
  • Giriş : 24.04.2017 / 18:13:00
  • Güncelleme : 24.04.2017 / 18:15:44

Donald Trump, 1915 olayları için Obama ile aynı ifadeyi kullandı ve "soykırım" demedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


ABD Başkanı Donald Trump 1915 olayları için Barack Obama gibi büyük felaket anlamına gelen 'meds yeghern' ifadesini kullandı. 'Soykırım' demedi.

Amerika başkanlarının, 1915 olaylarının yıldönümü olarak anılan 24 Nisan'daki geleneksel açıklamaları her yıl merakla beklenir. Şu ana kadar Türkiye - Ermenistan ilişkileri konusunda herhangi bir beyanatı bulunmayan ABD Başkanı Donald Trump'ın da bugün, daha önceki başkanlar gibi, 'Ermeni soykırımı' ifadesini kullanmayacağı konuşuluyordu. Nitekim de öyle oldu. ABD Başkanı Trump yaptığı24 Nisan açıklamasında 'Ermeni Soykırımı' ifadesini kullanmadı. 

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün baldızı tutuklandı

Beşiktaş şampiyonluk yolunda emin adım!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD'den İdlib'le ilgili yaptırım kararı!

ABD'den İdlib'le ilgili yaptırım kararı!

İdlib'de düzenlenen kimyasal saldırının ardından ABD'den bir hamle daha geldi.

Rusya'da patlama: 1 çocuk yaşamını yitirdi

Rusya'da patlama: 1 çocuk yaşamını yitirdi

Rusya'da bir okulda yaşanan patlamada 1 çocuk yaşamını yitirdi.

 

Kuzey Kore'den ABD'ye şok tehdit!

Kuzey Kore'den ABD'ye şok tehdit!

Kuzey Kore, Amerika'yı uçak gemisini batırmakla tehdit etti.

İşte Fransa'dan seçim sonuçları

İşte Fransa'dan seçim sonuçları

Fransa'da birinci turda zafer kazananlar belli oldu. İlk turda sandıktan Macron ve Le Pen çıktı.

 

Rusya'dan Türkiye'ye vize müjdesi

Rusya'dan Türkiye'ye vize müjdesi

Rusya'dan Türk vatandaşlarını sevindirecek bir haber geldi.

Askeri üs vuruldu: 140 kişi öldü

Askeri üs vuruldu: 140 kişi öldü

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif bölgesinde askeri bir üssün bombalandığı öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya