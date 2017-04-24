Trump da 'soykırım' demedi
ABD Başkanı Donald Trump 1915 olayları için Barack Obama gibi büyük felaket anlamına gelen 'meds yeghern' ifadesini kullandı. 'Soykırım' demedi.
Amerika başkanlarının, 1915 olaylarının yıldönümü olarak anılan 24 Nisan'daki geleneksel açıklamaları her yıl merakla beklenir. Şu ana kadar Türkiye - Ermenistan ilişkileri konusunda herhangi bir beyanatı bulunmayan ABD Başkanı Donald Trump'ın da bugün, daha önceki başkanlar gibi, 'Ermeni soykırımı' ifadesini kullanmayacağı konuşuluyordu. Nitekim de öyle oldu. ABD Başkanı Trump yaptığı24 Nisan açıklamasında 'Ermeni Soykırımı' ifadesini kullanmadı.
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