Trump: Deli adam Kim Jong Un!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kim Jong Un ve Rusya'nın seçimlere müdahalesi hakkında açıklama yaptı.
Donald Trump, "Halkının açlık çekmesine ya da ölmesine aldırmayan deli adam Kim Jong Un, hiç görülmemiş şekilde test edilecek!" dedi.
Donald Trump, " Rusya sahtekarlığı Facebook reklamlarında sürüyor. Tamamen önyargılı ve dürüst olmayan üçkağıtçı Hillary medyası ne diyorsunuz? " ifadelerini kullandı.
HABERTURK
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