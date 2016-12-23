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Trump devleri karşı karşıya getirdi

Trump devleri karşı karşıya getirdi.13646
  • Giriş : 23.12.2016 / 08:24:00

Trump, Amerikan savunma devlerini karşı karşıya getirdi.

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Amerika Birleşik Devletlerinin iki büyük savunma devi olan Lockheed Martin ve Boeing, Trump'ın politası sonrası karşı karşıya geldi.

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'u geride bırakarak herkesi şaşırtmıştı.

Lockheed Martin'in ürettiği savaş uçağının maliyetini  eleştirerek, Boeing'in kendi ürettiği savaş uçağı için uygun bir fiyat  çıkarmasını istedi.

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Trump, "Lockheed  Martin'in F-35 uçağının büyük maliyet ve bütçe aşımı göz önüne alındığında,  Boeing'den F-18 Super Hornet uçağı için mukayese edilebilir bir fiyatlandırma  yapmasını istedim." ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklamasının ardından New York borsasının kapanmasından  sonra yapılan sınırlı işlemlerde Lockheed Martin'in hisse başına değeri yüzde 2  düştü, Boeing'in hisseleri yüzde 1'e yakın artış kaydetti.

Lockheed Martin'in F-35 savaş uçağının birim maliyeti 100 milyon  dolardan başlayıp 120 milyon dolara kadar çıkıyor. Boeing'in F-18 Super Hornet  modelinin birim maliyetinin ise 60 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Trump, dün Boeing ve Lockheed Martin'in üst düzey yöneticileri (CEO)  Dennis Muilenburg ve Marillyn Hewson ile bir araya gelmişti.

Muilenburg, ABD başkanlık uçağı Air Force One'ın 4 milyar dolardan  daha aza mal olması için Trump'a "kişisel bir söz" verdiğini söylemiş, Hewson da  görüşmenin verimli geçtiğini ve maliyetlerin düşürülmesi yönünde kendisine bir  fırsat yarattığını belirtmişti.

Trump, yine Twitter hesabından 13 Aralık'ta yaptığı bir paylaşımda,  "F-35 Programı ve maliyeti kontrolden çıkmış. 20 Ocak'tan sonra yapılan askeri ve  diğer alımlarda milyarlarca dolar tasarruf edilebilir ve edilecek." ifadelerini  kullanmıştı. Lockheed Martin ise bu paylaşımın ardından yazılı açıklamasında,  F-35 projesinin maliyetini yüzde 60 azaltmak için çabaladıklarını duyurmuştu.

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