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'Trump, dünyayı Venüs yapabilir'

'Trump, dünyayı Venüs yapabilir'.12193
  • Giriş : 04.07.2017 / 08:11:00

ABD Başkanı Trump'a bir tepki de bilim adamı Hawking'den geldi.

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20 Ocak'ta görevi Barack Obama'dan devraldığı günden bu yana aldığı kararlarla tepki çeken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'den eleştiri geldi.

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararının Dünya'ya zarar verebileceğini söyledi. BBC'ye konuşan Hawking, "Küresel ısınmanın tersine çevrilemez hale geleceği taşma noktasına yakınız. Trump'ın eylemleri Dünya'yı, sıcaklığı 250 derece olan, sülfürik asit yağan Venüs'e dönüştürebilir" dedi.

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