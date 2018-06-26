Facebook Twitter Rss

Trump, Erdoğan'ı aradı

Trump, Erdoğan'ı aradı.26964
  • Giriş : 26.06.2018 / 17:39:00

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

ABD Başkanı Sayın Trump, 24 Haziran’daki seçim zaferinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza tebriklerini ve başarı dileklerini iletmiştir.

İki lider, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, önümüzdeki dönemde başta savunma ve askeri ilişkiler olmak üzere ikili işbirliğinin her alanda geliştirilmesi hususunda ortak kararlılıklarını teyit etmişlerdir.

Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadele konularında birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemi de vurgulanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Zirvesinde bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediklerini de ifade etmişlerdir."

HÜRRİYET

İstanbul için AKOM'dan açıklama

Kayıp Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Avusturya'da tren kazası: Yaralılar var

Avusturya'da tren kazası: Yaralılar var

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletinden tren kazası haberi geldi.

Beyaz Saray'dan Türkiye için açıklama

Beyaz Saray'dan Türkiye için açıklama

Beyaz Saray'dan 24 Haziran seçimleri ile ilgili ilk açıklama geldi.

 

Katarlılar Erdoğan için slogan attı!

Katarlılar Erdoğan için slogan attı!

Katarlılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için slogan attı.

Almanya'da patlama yaşandı: 25 kişi yaralandı

Almanya'da patlama yaşandı: 25 kişi yaralandı

Almanya'nın Wuppertal şehrinde büyük bir patlama meydana geldi.

 

Trump'ın eşinin ceketinde yazanlar olay oldu

Trump'ın eşinin ceketinde yazanlar olay oldu

ABD Başkanı Trump'ın eşinin ceketinde yazanlar olay oldu.

İngiltere'de panik! Tren istasyonu boşaltıldı

İngiltere'de panik! Tren istasyonu boşaltıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yine bomba paniği yaşandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya