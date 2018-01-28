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Trump: Feminist olduğumu söyleyemem

Trump: Feminist olduğumu söyleyemem.16154
  • Giriş : 28.01.2018 / 12:47:00

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz basınına çeşitli açıklamalarda bulundu.

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Büyüyen Beşik

İngiltere’de yayınlanan Good Morning Britain programının sunucusu Piers Morgan, ABD Başkanı Donald Trump ile röportajından yeni bir bölümü daha Twitter hesabından paylaştı.

Trump, kendini feminist olarak tanımlayıp tanımlamadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır, bir feminist olduğumu söylemezdim. Demek istediğim, bunu söylemek belki çok ileri gitmek olurdu. Ben hem kadınları hem de erkekleri, herkesi destekliyorum.”

​Trump’ın feminist olmadığını söylemesi, ABD sinema sektöründeki bir dizi ünlü kadın oyuncunun, yapımcı Harvey Weinstein'a cinsel taciz suçlaması yönletmesi ardından, kadınların işyerlerinde deneyimlediği cinsel istismar, taciz ve eşitsizliğe karşı Time's Up (Süre Doldu) isimli bir inisiyatif başlatıldığı bir döneme denk geliyor.

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